Aníbal Moreno pula etapas e se consolida no meio-campo do Palmeiras

O volante Aníbal Moreno chegou há pouco tempo, mas já caiu nas graças da torcida do Palmeiras. Vindo do exterior, o argentino pulou etapas e rapidamente se consolidou no meio de campo alviverde.

Com três meses ainda incompletos, Aníbal mal teve tempo de adaptação e já lidera o Verdão em números defensivos nesta temporada. Ele é o jogador com mais desarmes no Campeonato Paulista, com 20 - uma média de 1,67 por jogo.

Ex-atleta do Racing, o volante estreou pelo Palmeiras no empate por 1 a 1 com o Novorizontino. Em seguida, ele teve a oportunidade de ser titular nove vezes.