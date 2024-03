São Paulo negocia contrato de produtividade com zagueiro Sabino, ex-Sport

O São Paulo negocia a contratação do zagueiro Sabino. O clube vinha buscando no mercado um atleta canhoto para a posição e pretende assinar um vínculo de produtividade com o ex-jogador do Sport.

Sabino rescindiu seu contrato com o Sport há dez dias. Em 2024 o zagueiro não conseguiu entrar em campo devido a uma fissura no pé esquerdo. Agora no São Paulo, ele espera ter uma trajetória ainda melhor.

Vale lembrar que o São Paulo não poderá contar com Sabino no mata-mata do Campeonato Paulista, caso a negociação seja concluída com sucesso, já que teria que haver a assinatura de contrato e a regularização do jogador, incluindo todos os outros trâmites burocráticos, nas próximas horas.