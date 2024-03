São Paulo anuncia contratação de Sabino, zagueiro que estava no Sport

Para contar com Sabino no mata-mata do Campeonato Paulista, o São Paulo terá que realizar regularização do jogador, incluindo todos os outros trâmites burocráticos, nas próximas horas.

Sabino se destacou com a camisa do Sport, clube que defendeu nas últimas três temporadas. No ano passado, disputou 58 partidas na Série B, somando sete gols e uma assistência.

Revelado pelo Santos, Sabino também passou pelo Coritiba, vestindo a camisa do clube por duas temporadas antes de se transferir para o clube pernambucano.