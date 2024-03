Santos faz penúltimo treino antes de encarar a Portuguesa pelas quartas do Paulistão

Na manhã desta sexta-feira, o Santos fez, no CT Rei Pelé, o que foi o seu penúltimo treino antes do duelo decisivo contra a Portuguesa, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. A bola rola neste domingo, a partir das 20h15 (de Brasília), na Vila Belmiro.

Para esta partida, o técnico Fábio Carille contará com importantes retornos. O lateral direito Aderlan e o volante Diego Pituca estão disponíveis para a decisão - como a dupla estava pendurada, havia sido poupada no triunfo de 3 a 2 sobre a Inter de Limeira, na última rodada do Estadual. Agora, os cartões foram zerados.

Além disso, o treinador santista também poderá contar com uma peça que pode mudar a dinâmica da equipe na segunda etapa: Giuliano. O meia não joga desde o final de janeiro, por conta de um problema na panturrilha, mas treina normalmente e deve iniciar no banco, assim como no último jogo.