Santos cria categorias de base sub-7, sub-8 e sub-9 para o futebol de campo; veja detalhes

Nesta sexta-feira, o Santos anunciou a criação de três novas categorias de base para o futebol de campo: sub-7, sub-8 e sub-9. O projeto é uma extensão da integração entre futsal e futebol e tem o principal objetivo de iniciar o trabalho de formação e captação a partir dos sete anos.

Com isso, o Peixe projeta que o atleta possa criar identificação com clube desde cedo, de forma gradual e, assim, já começar a se adaptar às diferenças do futebol de campo, como a grama, o tamanho da bola, o tamanho do campo, o tamanho da trave, o número de jogadores e as diferentes regras.

O trabalho é realizado com treinamentos que respeitam as faixas etárias das crianças, sem especializá-las em posições, buscando o desenvolvimento dos jogadores tanto no futsal como no futebol. Até os nove anos, o futebol de campo é jogado em sete contra sete, com traves e espaço reduzidos.