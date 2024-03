Real Madrid não irá liberar seus jogadores às Olimpíadas de Paris e participação de Mbappé fica em xeque

De acordo com o L'Equipe, a ida de Kylian poderia mudar a decisão do Real Madrid, porém, mesmo com a liberação, a participação não será tarefa fácil para o atacante. Além dos jogos olímpicos, a França também disputará a Eurocopa em 2024, e a presença de Kylian nos dois torneios poderia afetar o seu descanso para a temporada 2024/25. O torneio continental tem início marcado para 14 de junho, com duração de um mês. Sendo assim, terminaria depois do começo das Olimpíadas, caso os franceses chegassem até a decisão.

O treinador da França, Didier Deschamps, avaliou a possibilidade de Mbappé jogar os dois campeonatos e se mostrou pessimista.

"É muito difícil em um nível psicológico e físico conseguir emendar duas competições como estas, sem ter férias", afirmou em entrevista coletiva.