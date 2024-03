Raniele revela papo com Bidon antes de jogo em São Bernardo e fala sobre rápida identificação no Corinthians

Raniele também falou sobre a rápida identificação com o Timão. Contratado no início do ano, o volante já virou uma peça importante da equipe e caiu nas graças da torcida.

"Já contei essa história que, quando os meus empresários chegaram com a proposta do Corinthians, não queria ouvir mais nada. Tinha outras coisas na mesa, mas não quis abrir mão do Corinthians. Era o meu estilo, perfil de clube que eu procuro, a torcida que eu gosto. Fora a qualidade do elenco, a estrutura do clube. Fico feliz com essa identificação, é algo que eu tenho e espero criar essa conexão e me identificar ainda mais com a torcida", disse o jogador.

O volante também valorizou o desempenho do Corinthians diante do São Bernardo. Apesar da arbitragem confusa, o time de António Oliveira superou as dificuldades e venceu por 2 a 0, fora de casa, após passar boa parte do jogo com um a menos com a expulsão de Garro.

"Temos que valorizar o que fizemos hoje. Primeiro tempo teve a expulsão, já enfrentamos o São Bernardo aqui, então já sabíamos da dificuldade. Sabíamos da importância de começar bem a partida e sair vencendo, e conseguimos fazer isso. Valorizar a entrega do grupo, isso é Corinthians. Espero que com esse tempo a gente consiga treinar e melhorar ainda mais", comentou.

"Ninguém está no Corinthians à toa, todos que estão aqui têm qualidade suficiente para estar aqui. Mas só isso não é válido. O António fala sempre que, quando igualamos na entrega, nossa técnica vai sobressair. Algo que é inegociável é ter esse padrão de jogo e brigar o tempo todo, porque sabemos que vamos sobressair", concluiu.