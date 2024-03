Pintado relembra ajuda no começo da carreira de Carille e elogia técnico do Santos

Nesse domingo, o técnico Pintado terá pela frente Carille no duelo entre Santos e Portuguesa por uma vaga na semifinal do Paulistão. O comandante da Lusa ajudou o rival no começo da carreira.

O treinador do Peixe revelou recentemente ao Sportv que Pintado abriu as portas do Paraná para ele começar a trajetória à beira do gramado. Em entrevista exclusiva à Gazeta Esportiva, o ex-volante abordou o tema.

"Eu lembro muito bem do Carille chegando na Vila Capanema para conversar com a gente, iniciar um sonho dele. Fico feliz de ter participado desse momento, porque também precisei. Eu jamais vou fechar as portas para uma pessoa séria, honesta, um grande profissional como é o Carille", comentou.