Parecida com a do Arsenal? Internacional apresenta nova camisa para 2024

O Internacional apresentou à torcida, nesta sexta-feira, a camisa principal do clube para a temporada 2024. Com o tema Engrenagem, o modelo ressalta as peças fundamentais para manter o Colorado sempre forte.

A camisa traz o tradicional protagonismo vermelho e ganha detalhes em branco no logo da Adidas, gola, ombros e mangas. As clássicas três listras da marca se destacam em vermelho nos ombros. Para completar o uniforme, os calções e meiões contrastam em branco predominante com detalhes em vermelho como as três listras e o símbolo do Inter.

Referências do elenco do clube gaúcho são algumas das peças das engrenagens da vitoriosa história do time representadas na camisa deste ano. Alan Patrick, Wanderson, Robert Renan e as Gurias Coloradas Isa Haas, Letícia Monteiro e Tamara (Bolt) fizeram parte da campanha de lançamento. Além dos atletas, a campanha conta ainda com a participação de dois sócios torcedores.