Palmeiras x Ponte Preta: veja informações e prováveis escalações do jogo das quartas do Paulistão

Para esta partida, o técnico Abel Ferreira terá três desfalques certos: dos atacantes Dudu e Bruno Rodrigues (cirurgias no joelho direito) e do zagueiro Gustavo Gómez (fratura no dedo do pé esquerdo). O trio cumpre um cronograma de recuperação junto com profissionais do Núcleo de Saúde e Performance.

Por outro lado, o treinador voltará a contar com Endrick, Gabriel Menino e Zé Rafael, que foram preservados na última rodada da fase de grupos, quando o Verdão venceu o Botafogo-SP por 1 a 0, com gol de Rony. Eles estavam pendurados e corriam o risco de ficar fora das quartas caso recebessem mais um cartão amarelo.

Do outro lado, o técnico João Brigatti não poderá contar com Dudu Scheit e Gabriel Novaes, que foram expulsos na derrota para o Santo André, na última rodada da fase de grupos do Estadual. Por outro lado, terá o reforço do centroavante Venícius, contratado nesta semana.

Este será o sétimo duelo eliminatório entre as equipes, o quarto pelo Paulistão. Em 2008, as equipes decidiram o título, vencido pelo Verdão após goleada por 5 a 0. Depois, em 2017, o time de Campinas venceu a semifinal por 4 a 1 no agregado. Por fim, em 2020, o Palmeiras fez 1 a 0 na Macaca, novamente na semifinal, e, dessa vez, avançou.

FICHA TÉCNICA



PALMEIRAS X PONTE PRETA