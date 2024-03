Palmeiras finaliza preparação para enfrentar a Ponte Preta nas quartas do Paulistão; veja provável escalação

O Palmeiras fez na manhã desta sexta-feira o último treino antes do jogo contra a Ponte Preta, válido pelas quartas de final do Campeonato Paulista.

Na Academia de Futebol, o elenco primeiro assistiu a um vídeo tático no auditório do centro de excelência e depois seguiu para o gramado, onde realizou um treino posicional de construção de jogadas sob comando do técnico Abel Ferreira, e um recreativo.

O treinador palmeirense não deve ter grandes problemas para escalar a equipe. Os desfalques do Verdão são os atacantes Dudu e Bruno Rodrigues, que se recuperam de cirurgias no joelho direito, e o zagueiro Gustavo Gómez, que trata de uma fratura no dedo do pé esquerdo. Enquanto isso, Endrick, Gabriel Menino e Zé Rafael, preservados na vitória contra o Botafogo-SP, estão à disposição de Abel.