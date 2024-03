Palmeiras faz duas alterações na lista de inscritos do Paulistão antes de mata-mata; confira

O Palmeiras fez duas mudanças na lista A do Campeonato Paulista antes da fase eliminatória da competição, nesta sexta-feira. O clube tinha até a data de hoje para substituir até quatro atletas da relação original visando o mata-mata.

Passam a ser opções para o técnico Abel Ferreira o zagueiro Luis Benedetti, de 17 anos, e o lateral direito Gilberto, de 18, que entraram nas vagas o meio-campista Atuesta e do atacante Bruno Rodrigues. Os jovens fazem parte do sub-20 do Verdão.