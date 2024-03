Otero celebra boa fase no Santos e pede elenco unido contra Portuguesa: "Expectativa grande"

O Santos terá um confronto decisivo pelo Campeonato Paulista neste domingo. O Peixe recebe a Portuguesa às 20h15 (de Brasília), na Vila Belmiro, pelas quartas de final do Estadual. Um dos destaques da equipe na primeira fase do torneio foi Otero, que retomou o bom futebol.

O venezuelano foi o líder de participações em gols do Santos na fase de grupos do Paulista, com cinco (dois gols e três assistências). Com isso, o atacante foi convocado pela Venezuela para disputar os amistosos de março de sua seleção e celebrou o bom momento que vive.

"É uma boa fase que eu estava esperando há muito tempo. Fico muito feliz. Graças a Deus estão acontecendo as coisas e espero que continue dessa forma. Obviamente eu tenho que fazer por onde, continuar trabalhando, com a mesma humildade, ajudando a equipe, correndo, defendendo, e acho que dessa forma a gente consegue tudo", declarou Otero após o treino do time nesta sexta-feira.