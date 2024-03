Nos pênaltis, Figueirense é eliminado pelo Barra nas quartas do Catarinense

Os gols

O Barra marcou o primeiro aos 17 do primeiro tempo, com Marcelo Henrique. O atleta dominou o passe de Marcelinho e, de fora da área, acertou um lindo chute no canto esquerdo do goleiro.

Já o segundo saiu aos 32 do segundo tempo, com Álvaro. O camisa 10 recebeu de Natan Costa e, cara a cara com o goleiro, não desperdiçou.

Já aos 49, Camilo converteu a cobrança de pênalti e colocou o Figueirense novamente na frente no placar agregado.