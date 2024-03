Murilo compara Allianz com Barueri e quer "seriedade" no Palmeiras para as quartas do Paulistão

Logo após inaugurar o seu mais novo empreendimento fora do futebol, uma barbearia na Zona Oeste de São Paulo, o zagueiro Murilo, do Palmeiras, falou sobre as quartas de final do Campeonato Paulista. No sábado, a equipe encara a Ponte Preta por uma vaga na próxima fase do Estadual.

A partida, mais uma vez, não será no Allianz Parque. O estádio passa por uma reforma no gramado e ainda não ficou à disposição da equipe. Sendo assim, o Alviverde voltará a utilizar a Arena Barueri.

Murilo comparou Barueri com o Allianz e admitiu que o time está mais adaptado à sua casa, mas diz que o Palmeiras precisa estar pronto para jogar independente do local.