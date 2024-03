"Menos ódio, mais futebol": FPF e clubes lançam campanha contra intolerância

A Federação Paulista de Futebol e os oito clubes classificados para as quartas de final do Campeonato Paulista se uniram em uma campanha de combate à intolerância e violência no futebol.

"Menos ódio, mais futebol" é o grito de alerta que representa a campanha, que prevê inserções especiais nas transmissões dos jogos, nas redes sociais dos clubes e da FPF, além de ações especiais nas partidas do mata-mata, que começa neste sábado.