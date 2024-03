Ingressos para amistoso entre Inglaterra e Brasil estão esgotados

All tickets have now been sold. Thank you for your brilliant support! ? pic.twitter.com/IpZcBFkqi3

? England (@England) March 15, 2024

Com todos ingressos vendidos, espera-se que quase 90 mil torcedores estejam presentes para assistir ao amistoso que também servirá como preparação para as seleções. No meio do ano, o Brasil terá a disputa da Copa América, enquanto a Inglaterra participará da Eurocopa.

Após o duelo, o Brasil viajará para Madri, onde enfrentará a Espanha, no Santiago Bernabéu. A Inglaterra, por sua vez, voltará a Wembley para o duelo contra a Bélgica.