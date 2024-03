Igor Vinícius aproveita chances no São Paulo e cria "dor de cabeça boa" para Carpini

No último domingo (10), o São Paulo conseguiu a classificação suada ao mata-mata do Campeonato Paulista. O Tricolor venceu o Ituano nos acréscimos, por 3 a 2, e carimbou vaga nas quartas de final do Estadual. Um dos principais personagens do triunfo foi Igor Vinícius.

Igor Vinícius iniciou a temporada como titular com o treinador Thiago Carpini - isso porque Rafinha vinha treinando de forma individualizada. Com isso, o camisa 2 surpreendeu a comissão técnica pelo nível apresentado nos primeiros jogos, já que esteve parado por um ano.

Dessa forma, aproveitou as primeiras chances que teve em 2024 e teve um bom desempenho em suas primeiras três partidas. Contudo, o lateral voltou a ser 'assombrado' pelas lesões no duelo contra a Portuguesa, válido pela terceira rodada do Paulista.