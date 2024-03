Guardiola exalta Real Madrid na Champions League: "Reis da competição"

O Manchester City conheceu seu adversário das quartas de final da Champions League nesta sexta-feira. Trata-se do Real Madrid, time com mais conquistas na competição, com 14 troféus. O treinador Pep Guardiola, que já enfrentou os merengues no mata-mata do torneio nas últimas temporadas, exaltou seu rival.

"Não temos outra opção. Parece uma pequena tradição, três anos seguidos jogando contra os reis da competição, porque ganharam 14 Ligas dos Campeões. Espero que cheguemos em um bom momento. Não dá para controlar o sorteio, se as pessoas dizem que é fácil, é porque subestimam o rival", disse em coletiva nesta sexta.