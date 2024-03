Gramado do Allianz Parque está em fase final de manutenção; veja quando Palmeiras pode fazer testes

O Palmeiras soube que o trabalho feito para melhoria do gramado do Allianz Parque está em fase de finalização. Ainda nesta semana, a Real Arenas, empresa da WTorre responsável pela gestão do local, havia previsto que o estádio estaria pronto nesta sexta-feira, dia 15 de março. A obra, portanto, segue acontecendo.

Antes, a data estipulada era o dia 12 de março, contudo, não foi possível entregar o gramado neste dia devido a não liberação da cortiça, material que precisava ser implantado. Os carretos importados foram liberados entre quarta e sexta-feira. Ao todo, 22 toneladas de cortiça foram importadas de Portugal para ser instalada no gramado do Allianz Parque.

Conforme apurado pela Gazeta Esportiva, a Real Arenas, enviou ao Palmeiras um cronograma de finalização do trabalho no campo. A superfície estaria disponível para ser testado por atletas da base do clube no sábado. O time profissional foca, no momento, no jogo das quartas do Paulistão, que acontece neste sábado, às 18 horas (de Brasília).