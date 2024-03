Goleiro da Portuguesa, Thomazella projeta duelo contra o Santos nas quartas do Paulistão: "Muito importante"

Santos e Portuguesa se enfrentam neste domingo, às 20h15 (de Brasília), pelas quartas de final do Campeonato Paulista, na Vila Belmiro. A Lusa não disputava um jogo desta fase do campeonato desde 2011 e, caso avance às semifinais, será a primeira vez desde 1998.

Um dos líderes e pilares da equipe do Canindé, o goleiro Thomazella elogiou a campanha do Santos e ainda projetou o confronto. O atleta pontuou que a mentalidade do time precisa ser forte para um jogo decisivo como este.

"O Santos é um grande adversário, fez uma excelente campanha na primeira fase e vai jogar dentro de casa. Nós respeitamos muito a equipe do Santos, mas também não podemos entrar em campo com um pensamento pequeno. O nosso grupo é forte, experiente e vamos buscar a classificação", afirmou o jogador.