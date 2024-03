Giro europeu: Leipzig goleia Colônia e entra no G4 do Alemão

Assim, a equipe chegou aos 54 pontos na quarta colocação, diminuindo a diferença para a Juventus, com 58 na terceira posição. Já o Empoli seguiu uma colocação acima da zona da degola, com apenas 25 somados, apenas um a mais em relação ao Frosinone, em 18º com 24.

O próximo duelo do Bologna será diante da Salernitana no dia 1º de abril (segunda-feira), às 7h30 (de Brasília). A bola rola no Estádio Renato Dall'Ara, pela 30ª rodada do Campeonato Italiano. Já o Empoli duelará diante da Inter de Milão no mesmo dia, também pela 30ª rodada da competição. Por sua vez, às 15h45 (de Brasília), no Giuseppe Meazza.

Estoril bate Portimonense pelo Português

Por fim, pela 26ª rodada do Campeonato Português, o Estoril recebeu o Portimonense no Estádio Antônio Coimbra da Mota e venceu por 1 a 0, com gol de Cassiano Dias.

Com isso, o Estoril, que briga contra o rebaixamento, ultrapassou dois adversários e chegou na 13ª posição, com 25 pontos conquistados. Já o Portimonense, que entrou na zona da degola, ficou com os mesmos 23 somados.

O próximo duelo da equipe será diante do Porto, no dia 30 (sábado), no Estádio António Coimbra da Mota, pela 27ª rodada do Campeonato Português. O horário ainda não foi confirmado. Já o Portimonense enfrenta o o Braga, também no dia 30, pela 27ª rodada, com horário para ser definido.