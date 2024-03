Flamengo elimina Rosario Central e decide Libertadores sub-20 com o Boca Juniors

Nesta quinta-feira, as duas equipes presentes na final da Copa Libertadores sub-20 foram definidas. O Flamengo venceu, de virada, o Rosario Central pelo placar de 2 a 1. Já o Boca Juniors, pelo mesmo placar, bateu o Aucas.

O Rubro-Negro, no Estádio Domingo Burgueño Miguel, em Maldonado, no Uruguai, saiu atrás com gol de Lorenzo Moscoloni, aos 20 minutos da primeira etapa. Todavia, de pênalti, o zagueiro Iago empatou para o Flamengo, aos 12 da segunda etapa.

O defensor marcou também o gol da vitória, aos 27 minutos, com assistência de José Welinton.