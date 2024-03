Ferreirinha fala sobre semana livre do São Paulo e elogia Novorizontino

"Muito feliz de poder estar ajudando a equipe, de poder estar jogando todos os jogos. Muito feliz", completou.

Contratado neste ano, o ponta soma 12 jogos com a camisa do São Paulo, com dois gols marcados. Para o duelo decisivo, ele deve estar entre os 11 iniciais.

Antes da partida, Feirinha elogiou o Novorizontino. A equipe do interior paulista empatou com o Palmeiras e venceu Corinthians e Santos.

"É uma equipe muito boa. Não perdeu para nenhum grande ainda. A gente espera fazer um grande jogo e sair com a classificação", finalizou.

Com Ferreirinha, o São Paulo encara o time de Novo Horizonte às 18h (de Brasília) desse domingo, no Morumbis. A torcida deve comparecer em peso para apoiar o time em busca de uma vaga na final.

"A torcida está nos apoiando em todos os jogos. Mais uma vez no domingo a casa vai estar cheia para nos apoiar", finalizou.