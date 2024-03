Estrangeiros marcaram quase metade dos gols do Santos em 2024

Ao todo, o elenco do Santos conta com cinco gringos: dois da Venezuela (Tomás Rincón e Otero), um da Colômbia (Morelos), um do Equador (Cazares) e outro da Argentina (Furch).

Destes, apenas Rincón ainda não marcou na temporada. O volante acabou perdendo espaço com a chegada de reforços.

Carille espera voltar a contar com o faro de artilheiro dos estrangeiros no próximo domingo (17), quando o clube recebe a Portuguesa, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. A bola rola no gramado da Vila Belmiro a partir das 20h15 (de Brasília).

