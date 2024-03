Enzo x Bruno Marques: atacantes brigam por chance no Santos após inscrição no Paulista

Bruno Marques também é fruto das categorias de base do Santos, mas já está com 25 anos e soma experiências no futebol europeu.

O atacante de 1,93 m de altura retorna ao Santos após ficar praticamente dois anos no futebol português. Lá, o atacante defendeu o Arouca e o Marítimo, somando quatro gols em 45 jogos disputados.

Conhecido pelo jogo aéreo, Bruno Marques marcou quatro tentos em 33 partidas com a camisa do Santos. Seu contrato com o time se estende até o final deste ano.

O Santos volta a campo no próximo domingo, às 20h15 (de Brasília), contra a Portuguesa, na Vila Belmiro, pelas quartas de final do Campeonato Paulista.