Em súmula, árbitro justifica expulsão de Garro e cita sinalizadores da torcida do Corinthians

Na segunda etapa, foi a vez do São Bernardo ficar com um jogador a menos, em lance de mão na bola do próprio Helder Maciel, que esteve envolvido na expulsão de Garro.

"Aos 7 minutos do 2º tempo, expulsei por 2º cartão amarelo o jogador nº03, Helder Gomes Maciel, do São Bernardo, por impedir um ataque promissor bloqueando a passagem da bola com uso do braço", disse Braulio.

No segundo tempo, mais polêmicas. O São Bernardo reclamou de entrada forte de Fagner em Silvinho, em lance que o camisa 23 usa o cotovelo contra o adversário. Já o Corinthians alega que Yuri Alberto teve um gol mal anulado, em jogada que recupera a bola no campo de ataque, desarmando Rodrigo Souza e indo posteriormente para o fundo das redes em seguida. O trio de arbitragem assinalou impedimento para revolta de António Oliveira, que foi expulso por reclamação.

"Ao 36 minutos do 2º tempo, no momento em que o jogo estava paralisado, expulsei por 2º cartão amarelo o técnico do Corinthians, Sr. António Oliveira, ao ser informado pelo 4º árbitro da partida que o referido técnico havia deixado a área técnica e protestado de forma acintosa contra as decisões da arbitragem, proferindo aos gritos as seguintes palavras: 'foi por causa desse c****** de bandeira que aconteceu tudo isso'", relatou o árbitro.

Sinalizadores da Fiel

Braulio aproveitou para escrever sobre o comportamento da Fiel Torcida ao longo dos 90 minutos. Apesar de serem maioria no estádio, os corintianos estavam na condição de visitante em São Bernardo.