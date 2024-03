Em busca de títulos, Thaisinha projeta estreia do Brasileirão e vê Santos no caminho certo

O Santos chega para este compromisso totalmente reformulado. A diretoria alvinegra contratou 17 jogadoras para esta temporada.

São elas: as goleiras Kelly Chiavaro, Karen Hipólito e Olivia McDaniel, as laterais Dani Silva, Carol Lara, Nicole Charcopa, Leidiane e Lívia Mathias, as zagueiras Cida, Janaina e Narváez, as meias Larissa Vasconcelos, Maria Alves, Hannah Lee e Suzane Pires e as atacantes Carol Baiana e Mili Merendez.

"Para este ano eu espero que conquistemos títulos, que possamos colocar o Santos no patamar que ele merece, e nosso objetivo é esse. Temos um grande grupo que está alinhado na mesma ideia: deixar o Santos no topo", finalizou Thaisinha.

A bola rola no gramado da Vila Belmiro para Santos x Real Brasília a partir 19 horas (de Brasília).