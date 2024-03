Douglas Luiz é o volante com mais participações em gols nas principais ligas europeias

Douglas Luiz foi lembrado por Dorival Júnior e vai defender a Seleção Brasileira nos amistosos contra a Inglaterra, no dia 23, e Espanha, no dia 26. Pelo Brasil, conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021.

Douglas Luiz foi revelado pela Vasco em 2016. No ano seguinte foi vendido ao Manchester City e emprestado para o Girona, da Espanha. No final do período do empréstimo foi contratado pelo Aston Villa, em 2019. Na Inglaterra já participou de 192 jogos, marcou 22 gols e distribuiu 24 assistências.