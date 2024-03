Do videogame para a vida: Pirani projeta duelo com Messi na MLS e cita evolução após deixar Santos

Formado nas categorias de base do Santos, Gabriel Pirani irá realizar um sonho de criança neste sábado. O meia, que atualmente defende as cores do DC United, irá enfrentar Lionel Messi, do Inter Miami.

O jogo está marcado para às 15 horas (de Brasília) e está gerando ansiedade no brasileiro, que só via o astro mundial pelo videogame até então.

"O Messi trouxe olhares do mundo inteiro para a MLS. Todos querem jogar contra o Messi, dividir esse espaço com ele, então estou muito feliz e honrado com a oportunidade. Eu costumo brincar que só via esses jogadores pelo videogame e hoje tenho a possibilidade de disputar ao lado deles o mesmo campeonato. Estou muito motivado", disse à Gazeta Esportiva.