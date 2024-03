Diretor de futebol do Corinthians detona arbitragem: "Inacreditável como gostam de operar"

A vitória do Corinthians sobre o São Bernardo, alcançada na noite desta quinta-feira, foi marcada por uma arbitragem polêmica de Bráulio da Silva Machado. Insatisfeito com o trabalho do juiz no Estádio 1º de Maio, o diretor de futebol Rubens Gomes reclamou após a partida pela Copa do Brasil.

"É inacreditável como gostam de operar o Corinthians! É vergonhoso!", publicou o diretor, mais conhecido como Rubão, por meio de seu perfil na rede social X, o antigo Twitter. "Vamos por mais! O trabalho continua!", acrescentou o dirigente do time alvinegro.