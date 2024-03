Diniz testa opções para substituir Thiago Santos no Fluminense

O Fluminense vem trabalhando forte nesta semana visando o duelo contra o Flamengo. Os tricolores precisam vencer por três gols de diferença no Maracanã, neste sábado, para avançarem à decisão do Campeonato Carioca, um resultado nada fácil principalmente se for levado em conta a qualidade do rival.

Quinta-feira finalizada no CT Carlos Castilho! Sábado é dia de lutar pela vaga na final!