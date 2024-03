Corinthians e Botafogo discutem troca entre Gustavo Mosquito e Danilo Barbosa; veja detalhes

A diretoria do Timão, portanto, recuou e passou a estudar a contraproposta. Mosquito, inicialmente, está nos planos do técnico António Oliveira e recentemente renovou seu contrato, mas perdeu espaço nos últimos jogos.

Por ora, as conversas não avançaram, mas o negócio ainda não está descartado. O Timão quer ganhar tempo para entender a avaliação de Antônio Oliveira e também do próprio atacante. Se ambos concordarem, o Corinthians pode sinalizar ao Botafogo para um avanço nas conversas.

A possibilidade da troca foi noticiada primeiramente pelo ge e confirmada pela reportagem da Gazeta Esportiva.

Gustavo Mosquito participou de de 12 partidas do Corinthians nesta temporada, mas iniciou como titular em apenas duas delas. Seu vínculo com o clube do Parque São Jorge se estende até junho de 2026.

Com as boas atuações recentes de Wesley e de Romero, além da chegada de Pedro Henrique, o atacante saiu de cena e viu os concorrentes o ultrapassarem na disputa por espaço na equipe. Em 2024, ele não fez nenhum gol e acumula somente uma assistência, concedida no clássico diante do Palmeiras, na Arena Barueri.