Com Real x City, Uefa define duelos das quartas de final da Champions League

A Uefa realizou na manhã desta sexta-feira, em sua sede, em Nyon, na Suíça, o sorteio para definir as quartas de final da Champions League, que contará com grandes confrontos e, inclusive, uma reedição da semifinal da temporada passada entre Real Madrid e Manchester City.

Além do reencontro entre Real Madrid e Manchester City, o duelo entre Barcelona e Paris Saint-Germain é um dos destaques dessas quartas de final da Champions League. Nos últimos anos, as duas equipes se acostumaram a travar duelos eletrizantes, como o fatídico 6 a 1 no Camp Nou, em que Neymar brilhou.

O Arsenal tentará chegar pela primeira vez em uma semifinal de Champions League desde a temporada 2008/09, quando deixou de ir à decisão ao perder para o Manchester United. A missão, entretanto, não será nada fácil, já que terá pela frente o Bayern de Munique, terceiro maior campeão do torneio, com seis troféus, ao lado do Liverpool.