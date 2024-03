Com Palmeiras e São Paulo, Libertadores tem todos classificados definidos; veja potes do sorteio

A Copa Libertadores conheceu na noite de quinta-feira o último classificado para a fase de grupos da competição. O sorteio desta etapa acontece na próxima segunda-feira, às 20 horas (de Brasília), em Luque, no Paraguai, sede da Conmebol, e já tem os potes definidos.

Ao todo, sete times brasileiros conhecerão seus grupos e adversários. São eles: Atlético-MG, Botafogo, Grêmio, Flamengo, Fluminense, Palmeiras e São Paulo. Desses, apenas o Botafogo precisou passar pelas fases 2 e 3 e deixou para trás Aurora (BOL) e Red Bull Bragantino.

As 32 equipes serão divididas em quatro potes, montados de acordo com o ranking publicado pela Conmebol em dezembro de 2023. O Fluminense, atual campeão da principal competição continental, será, obrigatoriamente o cabeça de chave do Grupo A, como determina a regra do sorteio.