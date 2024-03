Com Marta e oito do Corinthians, Seleção Feminina é convocada para SheBelieves Cup

Nesta sexta-feira, o treinador da Seleção Brasileira Feminina, Arthur Elias, anunciou as jogadoras convocadas para a disputa da SheBelieves Cup. O comandante promoveu os retornos de Marta e Cristiane. A competição irá ocorrer nos Estados Unidos, entre os dias 1º e 9 de abril.

Das atletas incluídas na lista, 15 atuam no futebol brasileiro. Mais uma vez, o Corinthians foi o clube com o maior número de atletas chamadas, com oito.

O torneio contará com apenas quatro seleções, todas mais bem classificadas que o Brasil no último ranking da FIFA, divulgado nesta sexta-feira.