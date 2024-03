Com Corinthians no Pote 1, Conmebol define como será o sorteio da Sul-Americana

Em todas as etapas do mata-mata, os confrontos serão disputados em sistema de ida e volta. Não há mais o benefício do gol qualificado (fora de casa). O único duelo em partida única é a final, prevista para o dia 23 de novembro, ainda sem local confirmado.

A distribuição dos clubes por potes foi definida com base no ranking da Conmebol, divulgado no ano passado. A fase de grupos está prevista para ser disputada entre 3 de abril e 29 de maio. É importante dizer que os clubes do mesmo pote não podem cair na mesma chave.

Veja, abaixo, os potes do sorteio da Sul-Americana:

Pote 1: Boca Juniors, Athletico Paranaense, Internacional, Racing, Corinthians, Defensa y Justicia, Cruzeiro e Lanús;

Pote 2: Fortaleza, Argentinos Juniors, Independiente Medellín-COL, Delfín-EQU, Unión La Calera-CHI, Danubio-URU, Metropolitanos-VEN e Coquimbo Unido-CHI;

Pote 3: Universidad Católica-EQU, Universidad César Vallejo-PER, Sportivo Luqueño-PAR, Cuiabá, Nacional Potosí-BOL, Belgrano-ARG, Racing-URU e Sportivo Ameliano-PAR;