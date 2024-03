Clayton exalta estreia pelo Vasco no Maracanã: "A torcida é maravilhosa"

Mesmo com pouco tempo de treino com o elenco do Vasco, o técnico Ramón Díaz surpreendeu e escalou Clayton como titular no duelo de ida contra o Nova Iguaçu, pela semifinal do Campeonato Carioca. O recém-chegado pode não ter tido a estreia dos sonhos, sendo obrigado a se conformar com o empate em 1 a 1, mas ainda assim ficou encantado com a atmosfera no Maracanã lotado.

"Como jogador, a gente quer jogar no Maracanã. Como falei, a torcida é maravilhosa, foi uma das coisas que me fizeram voltar ao Brasil, é diferente de Portugal. A torcida do Vasco empurra a gente, a todo momento. Foi maravilhoso esse primeiro momento, ver a torcida toda apoiando, empurrando", disse.