Campeonato Brasileiro Feminino terá recorde de investimento em 2024

"Vai ser um grande campeonato, com um aporte histórico de aproximadamente R$ 25 milhões, aumento expressivo nas cotas e premiações, a CBF assumindo também a logística das equipes e a utilização do VAR a partir das quartas de final; estamos avançando e seguiremos assim, sempre buscando melhorias para o futebol feminino do Brasil", explicou Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF.

Avisa lá que eu tô de volta! Começa HOJE o #BrasileirãoFemininoNeoenergia 2024! ? ? pic.twitter.com/HywkgfXDoZ ? Brasileirão Feminino Neoenergia (@BRFeminino) March 15, 2024 A competição terá inicio às 19h (de Brasília) desta sexta-feira. A Ferroviária receberá o Botafogo em Araraquara e, no mesmo horário, o Santos recebe o Real Brasília, na Vila Belmiro. Para fechar a noite, às 21h30, Palmeiras e Flamengo se enfrentam em Jundiaí. No sábado, mais quatro jogos serão disputados: Avaí/Kindermann x RB Bragantino, Fluminense x Atlético-MG, América-MG x Internacional e Cruzeiro x São Paulo. Grêmio e Corinthians duelam na segunda-feira para fechar a rodada.