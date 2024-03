Bianca Gomes projeta jogo "equilibrado" contra o Flamengo em estreia do Palmeiras no Brasileirão feminino

? SporTV



"Fico feliz em ser a autora do primeiro gol da história do Palmeiras contra o Flamengo, é algo bacana e satisfatório, e agora, nesta minha volta ao Palmeiras, poder realizar minha estreia no Brasileiro e exatamente contra o Flamengo, me traz boas expectativas e me anima muito. Espero que saia um golzinho então para começar com o pé direito e marcar na história deste confronto mais uma vez", disse.

Nesta temporada, a equipe feminina do Palmeiras passou por uma reformulação e contratou 14 jogadoras, além de renovar o contrato de outras 17. Bianca Gomes, que chegou à equipe na reta final da última temporada, comentou o novo trabalho, agora comandado por Camilla Orlando.

"O início do trabalho do Palmeiras neste ano tem sido intenso e com muitas novas informações, que ao longo dos treinamentos, nós, como um grupo, vamos absorvendo tudo. É necessário termos paciência, tudo mudou tanto dentro de campo quanto fora dele, com novas rotinas e novas formas de jogar. Mas temos trabalhado muito forte nos treinos e estamos preparadas para começar o ano oficialmente", finalizou.