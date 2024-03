Athletico-PR x São Paulo: saiba onde assistir ao duelo de volta das oitavas da Copa do Brasil sub-17

O São Paulo visita o Athletico-PR em compromisso válido pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil sub-17. A bola rola nesta sexta-feira, a partir das 15 horas (de Brasília), no CAT Caju, em Curitiba.

O São Paulo entra em campo sem precisar vencer. Isso porque o Tricolor ganhou a partida de ida, por 2 a 1, graças a gols de Pedro Ferreira e Polin em Cotia. Com isso, a equipe paulista precisa apenas do empate para avançar. Qualquer igualdade no placar agregado, porém, leva a definição da vaga para os pênaltis.

Onde assistir