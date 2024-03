Athletico-PR anuncia a saída de Wesley Carvalho da comissão técnica

Com a chegada de Juan Carlos Osório no começo do ano, voltou a integrar a comissão técnica. Depois da demissão do colombiano e a contratação de Cuca, Wesley e o clube paranaense encerraram o contrato de forma amigável.

Wesley teve passagens como técnico das categorias de base do Vitória e do Palmeiras. No clube paulista, fez um grande trabalho e conquistou importantes títulos no sub-20. Ele também é responsável pelo desenvolvimento de várias joias reveladas pelo Verdão, como Danilo, Gabriel Menino e Endrick, entre outros.

O Athletico volta a campo neste sábado, às 16 horas (de Brasília), diante do Operário-PR pela partida de ida da semifinal do Campeonato Paranaense.