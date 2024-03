Artilheiro da Ponte Preta, Jeh projeta confronto contra o Palmeiras pelas quartas do Paulistão

Nesta sexta-feira, a Ponte Preta encerrou a preparação para o duelo de amanhã, diante do Palmeiras, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Assim, Jeh, artilheiro da Macaca até aqui na temporada, com quatro gols, projetou o confronto.

"É um jogo muito importante, principalmente para nós, que viemos trabalhando forte no decorrer do campeonato e sonhamos em estar disputando jogos assim. O mais importante é que o grupo está fechado. Estamos treinando sério para chegar lá e fazer uma grande partida".

"A concentração tem que ser lá em cima, ter a cabeça no lugar para aplicar aquilo que o Brigatti passou para gente. Esse semana é muito importante para nós então a atenção tem que ser redobrada para conquistar nosso objetivo que é a classificação", concluiu.