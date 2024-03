ABC anuncia meio-campista revelado pelo Flamengo

Nesta sexta-feira, através das redes sociais, o ABC anunciou a contratação do meio-campista Adryan, de 29 anos, para a sequência da temporada 2024. O atleta, que chega ao clube do Rio Grande do Norte após defender o Brescia, da Itália, já iniciou os trabalhos após a realização de exames médicos.

No currículo, Adryan, formado nas categorias de base do Flamengo, onde também atuou no time profissional, soma passagens por algumas equipes do exterior, como Cagliari, da Itália, Leeds, da Inglaterra, Nantes, da França, Sion, da Suíça, e Kayserispor, da Turquia. Além disso, também já serviu o Avaí e a Seleção Brasileira de base.