A caminho do Athletico-PR, André Mazzuco pede demissão do Botafogo

Eduardo marcou um gol de placa no último jogo do Campeonato Carioca e recebeu uma homenagem do diretor de futebol, André Mazzuco, pelo feito. ?? #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/g2nLZZS3lB

? Botafogo F.R. (@Botafogo) February 24, 2024

Com isso, o Botafogo vai atrás de um novo nome para a função. Até o momento, somente Alexandre Pássaro, ex-Vasco, teve seu nome especulado pela imprensa.

Enquanto isso, o Botafogo segue focados em seus próximos compromissos na temporada. Neste domingo, a equipe encara o Sampaio Corrêa em busca de uma vaga na final da Taça Rio do Campeonato Carioca.