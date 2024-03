Vini Jr cobra da Uefa punição aos torcedores do Atlético de Madrid depois de cantos racistas da torcida

Espero que vocês já tenham pensado na punição deles. @ChampionsLeague ?? @UEFA ?? é uma triste realidade que passa até nos jogos que eu não estou presente! https://t.co/IDHAkG9H6S

? Vini Jr. (@vinijr) March 14, 2024

Antes do jogo, os torcedores do Atlético de Madrid se reuniram do lado de fora do estádio Cívitas Metropolitano e começaram a cantar músicas para apoiar a equipe. No entanto, a torcida mudou a letra de uma das canções e passou a ofender o jogador brasileiro. "Alé Alé Alé, Vinícius Chimpanzé".

LaLiga vai denunciar insultos à Vini Jr

Diante do ocorrido, o Campeonato Espanhol resolveu denunciar os torcedores do clube espanhol para a "Fiscália de Odio", órgão do governo espanhol que trata de crimes de ódio.

A LaLiga destacou que, apesar do caso acontecer uma competição europeia e do lado de fora do estádio, a organização está "muito empenhada em que o futebol seja um espaço livre de ódio e continuará a perseguir incansavelmente qualquer atitude de racismo, homofobia, violência, ódio... independentemente da competição".