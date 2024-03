Vasco apresenta oficialmente Clayton como novo reforço

O Vasco apresentou oficialmente nesta quinta-feira o atacante Clayton. O jogador, que vestirá a camisa 9 do clube, chegou na semana passada e estreou pela equipe como titular na partida de ida da semifinal do Campeonato Carioca, que terminou empatada em 1 a 1, contra o Nova Iguaçu.

Clayton estava no Casa Pia, de Portugal, e falou sobre a chegada ao Vasco, destacando a felicidade de vestir as cores da equipe carioca.

"Eu estava fazendo uma boa temporada lá na Europa, mas eu sonhava em voltar ao Brasil, em jogar num time gigante, com uma torcida maravilhosa dessa. Foi isso que me fez voltar, pela estrutura do Vasco e onde o Vasco pode me levar. Posso ajudar o Vasco. Voltei para o Brasil pelo tamanho do Vasco, pela torcida. Com certeza é um dos maiores desafios da minha vida. Encaro dessa forma e quero ajudar o Vasco", disse o atacante.