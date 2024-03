Sport estima prejuízo de quatro milhões de reais com punição do STJD

A decisão do STJD em punir o Sport com oitos jogos sem torcida em seu estádio, além de uma multa de R$ 80 mil, acertou em cheio o coração do time. O clube estima um prejuízo financeiro em torno de R$ 4 milhões, e o desfalque inesperado nos cofres causa abalos no planejamento da presidência executiva do Leão. As obras do gramado da Ilha do Retiro, por exemplo, que estão a todo vapor, correm risco de serem paralisadas.

Neste momento, todos os vice-presidentes e diretores procuram caminhos para superar esse obstáculo. No clube, todos acreditam em reverter a decisão do tribunal. Mas, enquanto isso não acontece, o Sport vai procurar saídas para aliviar a pressão do momento, e uma das alternativas encontradas é que o torcedor continue se associando ao quadro.