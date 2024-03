Semifinal entre Nova Iguaçu e Vasco está confirmada no Maracanã

Após muita polêmica, a semifinal do Campeonato Carioca entre Nova Iguaçu e Vasco será no Maracanã. A confirmação do local da partida aconteceu na tarde desta quinta-feira.

A Federação do Rio se reuniu com os dirigentes dos dois clubes, que expuseram a vontade de atuar no Maracanã. Com isso, um novo ofício foi enviado ao Consórcio Maracanã.