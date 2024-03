São Paulo inicia venda geral de ingressos para quartas do Paulistão; veja detalhes

Os ingressos variam de R$ 60,00 a R$ 200,00 (inteiras). O valor mais caro fica nas Cadeiras, no setor Especial Oeste Vermelha, com a meia-entrada saindo a R$ 100,00. Já o mais barato é a Arquibancada Norte Amarela, em que a meia está R$ 30,00.

Classificação e jogos Paulista

O São Paulo vai em busca do seu 23º título do Paulistão - o clube não levanta o troféu da competição estadual desde 2021. Antes, porém, terá que passar pelo Novorizontino no Morumbis, e conta com a força de sua torcida para isso.

Confira os preços dos ingressos para o duelo contra o Novorizontino:

ARQUIBANCADAS

Arquibancada Norte - Setor Popular (Amarela): R$ 60 (inteira) / R$ 30 (meia)

Arquibancada Sul (Laranja): R$ 80 (inteira) / R$ 40 (meia)